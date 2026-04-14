Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
89,28 EUR -1,22 EUR -1,35 %
Marktkap. 46,36 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,28 EUR -1,22 EUR -1,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,48 €		 Abst. Kursziel*:
34,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

15:26 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
15.04.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

