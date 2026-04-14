FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im ersten Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Tim Rokossa am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht Ende April. Er rechnet aber mit Abschreibungen der Wolfsburger auf die ID.4-Produktion in den USA./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 10:18 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,48 €
|Abst. Kursziel*:
34,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15:26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK