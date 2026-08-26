Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,29 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
AI Analyse
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1,99 €
|Abst. Kursziel*:
20,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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