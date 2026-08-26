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Aroundtown SA Aktie

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2,04 EUR +0,01 EUR +0,49 %
STU
1,91 CHF +0,01 CHF +0,26 %
BRX
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Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
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WKN A2DW8Z

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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

09:21 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,04 EUR 0,01 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,99 €		 Abst. Kursziel*:
20,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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