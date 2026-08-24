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AI Analyse

Warburg Research

Deutsche Euroshop Hold

10:31 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19,80 auf 20,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Investor habe sich im zweiten Quartal robust entwickelt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Er geht nun davon aus, dass die Jahresziele übertroffen werden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,22 €		 Abst. Kursziel*:
10,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,26%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

10:31 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
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15.07.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
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