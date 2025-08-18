DAX 24.432 +0,5%ESt50 5.484 +0,9%Top 10 Crypto 15,85 -0,5%Dow 44.961 +0,1%Nas 21.410 -1,0%Bitcoin 97.678 -2,0%Euro 1,1669 +0,1%Öl 66,04 -0,6%Gold 3.326 -0,1%
Deutsche Euroshop Aktie

18,70 EUR +0,06 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

KGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020

ISIN DE0007480204

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Add

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
11,70%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
18,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
Analyst Name:
Andre Remke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

17:11 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
07.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
mehr Analysen

