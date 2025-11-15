DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Deutsche Euroshop Aktie

Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020

ISIN DE0007480204

Symbol DUSCF

Warburg Research

Deutsche Euroshop Hold

11:31 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
18,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,90 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,36 €		 Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

11:31 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:36 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
mehr Analysen

