Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,90 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,36 €
|Abst. Kursziel*:
13,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
