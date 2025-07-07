DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Deutsche Euroshop Aktie

18,92 EUR +0,12 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

KGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020

ISIN DE0007480204

Symbol DUSCF

Baader Bank

Deutsche Euroshop Add

13:56 Uhr
Deutsche Euroshop Add
Deutsche Euroshop AG
Deutsche Euroshop AG
18,92 EUR 0,12 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Andre Remke bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine höhere Dividendenzahlung und eine Anleihe-Emission in seine Schätzungen für den Einkaufszentren-Investor ein./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Add

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
18,78 €		 Abst. Kursziel*:
11,82%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
18,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
Analyst Name:
Andre Remke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

13:56 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
12.06.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.05.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop holds successful Annual General Meeting
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop AG plans increase of planned dividend to EUR&#160;2.65 per share
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop's first quarter on schedule - new impetus from investments
EQS Group EQS-News: Financial year 2024: 'Deutsche EuroShop is on a very good path.'
EQS Group EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Deutsche EuroShop AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche EuroShop AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche EuroShop AG: Release of a capital market information
