DAX 24.092 +0,3%ESt50 5.727 +0,1%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +2,0%Nas 23.613 +0,2%Bitcoin 78.530 +1,4%Euro 1,1641 +0,0%Öl 62,92 -1,5%Gold 4.203 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren eingefahren S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
83,52 EUR -2,52 EUR -2,93 %
STU
97,16 USD -3,08 USD -3,07 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 364,22 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

UBS AG

Netflix Buy

15:31 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
83,52 EUR -2,52 EUR -2,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix angesichts einer Übernahmeofferte für den Medienkonzern Warner auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. John C. Hodulik zeigt sich in einer am Montag vorliegenden Studie überzeugt davon, dass die Integration der Content-Bibliothek und Produktionskapazitäten von Warner das Angebot von Netflix enorm steigern werden. Dies schaffe mehr Spielraum für Nutzerbindung und Monetarisierung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 100,24		 Abst. Kursziel*:
49,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,16		 Abst. Kursziel aktuell:
54,38%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 131,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

15:31 Netflix Buy UBS AG
11:41 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Netflix Outperform Bernstein Research
05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Performance unter der Lupe NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Minuszeichen in New York: S&P 500 fällt zum Start des Montagshandels zurück
finanzen.net Paramount legt feindliches Barangebot für Warner Bros. vor und fordert Netflix heraus
dpa-afx Aktien von Netflix und Warner Bros. uneinheitlich: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken
TraderFox Was Netflix durch den Kauf von Warner Bros. gewinnt
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
finanzen.net Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
MarketWatch Paramount triggers bidding war for Warner Bros., as it offers $18 billion more than Netflix
FOX Business Senate gears up for 'intense' antitrust hearing in wake of Netflix, Warner Bros deal
Financial Times Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal with $108bn bid
PR Newswire PARAMOUNT LAUNCHES All-CASH TENDER OFFER TO ACQUIRE WARNER BROS. DISCOVERY FOR $30 PER SHARE
Benzinga This Netflix Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday
Benzinga Netflix-Warner Mega Merger A &#39;Disaster For America,&#39; Says This Anti-Monopolist: Likely To Face Significant &#39;Political And Antitrust Hurdles&#39;
RTE.ie Trump airs doubt about Netflix acquisition of Warner Bros
Deutsche Welle US: Trump casts doubt on Netflix-Warner Bros. deal
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen