Unilever Aktie

48,34 EUR -2,48 EUR -4,88 %
STU
43,90 CHF -0,52 CHF -1,18 %
BRX
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

08.12.25

08.12.25
Unilever Buy
Unilever plc
48,34 EUR -2,48 EUR -4,88%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Die Aktien des Konsumgüterherstellers hätten vor der Abspaltung des Eiscremegeschäfts zuletzt geschwächelt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet 2026 aber ohne diesen Bereich mit einem Wachstum von 3,7 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Aktien hält Sykes für attraktiv bewertet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,26 £		 Abst. Kursziel*:
19,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

09:21 Unilever Sell UBS AG
08:01 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
09.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
09.12.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

