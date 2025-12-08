Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Die Aktien des Konsumgüterherstellers hätten vor der Abspaltung des Eiscremegeschäfts zuletzt geschwächelt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet 2026 aber ohne diesen Bereich mit einem Wachstum von 3,7 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Aktien hält Sykes für attraktiv bewertet./ag/tih

