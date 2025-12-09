DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.606 +0,3%Bitcoin80.943 +4,0%Euro1,1623 -0,1%Öl61,91 -0,9%Gold4.208 +0,4%
AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice

09.12.25 18:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
48,24 EUR -3,22 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen

(Neu: Einstieg, weiterer Kursverlauf, Schlussstand)

LONDON (dpa-AFX) - Die tags zuvor vollzogene Abspaltung des Speiseeisgeschäfts durch Unilever hat die Aktien des Konsumgüterkonzerns am Dienstag doch noch angetrieben. Zum Wochenstart hatten die Papiere noch nachgegeben.

Nach einer zunächst moderaten Schwäche arbeiteten sich die Papiere am Dienstag deutlich in die Gewinnzone vor und erklommen zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Juli 2024. Am Ende stand ein Kursplus von 3,6 Prozent zu Buche. Die Titel der nun eigenständigen Magnum Ice Company schlossen an ihrem zweiten Handelstag in London 3,7 Prozent im Minus.

Im Gegensatz zu Unilever wird Magnum voraussichtlich nicht in den britischen FTSE 100 Index oder den Stoxx Europe 50 Index aufgenommen, was bedeutet, dass Fonds, die diese Benchmarks nachbilden, möglicherweise gezwungen sind, die Aktien zu verkaufen. Dies erkläre möglicherweise die Verluste, hieß es von Beobachtern.

The Magnum Ice Company wird an der Börse aktuell mit rund 7,6 Milliarden Pfund bewertet, die Papiere sind neben London auch in Amsterdam und New York notiert. In London hatte die Aktie an ihrem ersten Handelstag leicht unter ihrem Eröffnungskurs geschlossen.

Anleger erhielten automatisch eine Magnum-Aktie für fünf gehaltene Unilever-Papiere. Unilever bleibt nach der Abspaltung Großaktionär und hält nahezu 20 Prozent.

Von einigen Analysten wird die Abspaltung unterdessen positiv bewertet. Unilever habe einen wichtigen Meilenstein in seinem Umbauprozess hin zu einem auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen erreicht, schrieb etwa Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Für die Expertin ist die Unilever-Aktie ohne das Eisgeschäft attraktiv bewertet und eine Top-Empfehlung für das kommende Jahr. Dabei sieht sie Potenzial für eine Neubewertung.

Pannuti rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Absatzmix und einem beschleunigten Wachstum in den Schwellenländern. Dank einer effektiven Vermarktung und dem Fokus auf Premiummarken dürfte Unilever generell die Märkte in den jeweiligen Produktkategorien übertreffen. Als Pluspunkt zählt die Analystin zudem eine starke Bilanz des Konzerns auf, die ergänzende Zukäufe und Aktienrückkäufe ermögliche./tav/edh/mis

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
14:41Unilever OutperformBernstein Research
11:41Unilever OverweightBarclays Capital
11:16Unilever UnderperformRBC Capital Markets
08:01Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14:41Unilever OutperformBernstein Research
11:41Unilever OverweightBarclays Capital
08:01Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:16Unilever UnderperformRBC Capital Markets
06.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Unilever SellUBS AG
10.11.2025Unilever SellUBS AG
05.11.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

