Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Beiersdorf und Unilever hob sie positiv hervor - auch für 2026 insgesamt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|11:16
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:16
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:16
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.