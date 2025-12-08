UBS AG

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 4635 auf 4440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas passte das Bewertungsmodell am Mittwoch unter anderem an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an, sowie nach einem Gespräch mit dem Management. Das Unternehmen gebe einen selbstbewussten Ausblick, sei sich aber des insgesamt trägen Marktwachstums bewusst./rob/mis/ag

