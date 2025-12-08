Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 4635 auf 4440 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Guillaume Delmas passte das Bewertungsmodell am Mittwoch unter anderem an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an, sowie nach einem Gespräch mit dem Management. Das Unternehmen gebe einen selbstbewussten Ausblick, sei sich aber des insgesamt trägen Marktwachstums bewusst./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
