Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte die Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Dienstag an die Abspaltung des Eiskremgeschäfts an. Auch aktualisierte er die Annahmen für die Wechselkurse./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.