NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte die Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Dienstag an die Abspaltung des Eiskremgeschäfts an. Auch aktualisierte er die Annahmen für die Wechselkurse./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST

