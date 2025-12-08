Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever vor Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent verzeichnet haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,12 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
