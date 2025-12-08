DAX 24.822 +0,4%ESt50 6.012 +0,2%MSCI World 4.545 +0,4%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.055 -2,7%Euro 1,1889 +0,6%Öl 68,09 +0,0%Gold 5.023 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
DAX auf grünem Terrain - Stabile Erholung oder Strohfeuer? DAX auf grünem Terrain - Stabile Erholung oder Strohfeuer?
Deutsche Bank-Aktie fester: Fehler im Umgang mit Epstein eingeräumt Deutsche Bank-Aktie fester: Fehler im Umgang mit Epstein eingeräumt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Barclays Capital

Unilever Overweight

13:36 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever vor Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent verzeichnet haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

13:36 Unilever Overweight Barclays Capital
09:36 Unilever Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence
finanzen.net Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice
dpa-afx Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen
finanzen.net Magnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger setzen Unilever am Nachmittag unter Druck
Financial Times World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen