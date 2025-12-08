Deutsche Bank AG

Unilever Hold

09:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 48,07 EUR -2,63 EUR -5,19% Charts| News| Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com