FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,12 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|09:36
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.