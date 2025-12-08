DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Unilever plc zu myNews hinzufügen