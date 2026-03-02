Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. "Oh je", schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger. Im Fokus stehe der unter den Markterwartungen liegende Ausblick auf 2026. Die Signale für das erste Quartal seien sogar noch schlechter. Es sei erstaunlich, dass nach dem guten Start des Wirkstoffs Epicelline, der einen hautverjüngenden Effekt haben soll, offensichtlich so wenig Schwung aus dem vierten Quartal übrig bleibe./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Sector Perform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
92,64 €
|Abst. Kursziel*:
7,94%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
86,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,12%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
