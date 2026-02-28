Kering Aktie
Marktkap. 33,29 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
260,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
258,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,26%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|11:26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
