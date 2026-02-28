DAX 23.767 -3,5%ESt50 5.784 -3,4%MSCI World 4.490 -0,9%Top 10 Crypto 8,6935 +2,2%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.442 -2,4%Euro 1,1602 -0,7%Öl 82,69 +5,9%Gold 5.264 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an
Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus Talabat-Debakel drückt Delivery Hero-Aktie abermals tief ins Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kering Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kering Aktien-Sparplan
258,90 EUR -14,10 EUR -5,16 %
STU
235,53 CHF -10,83 CHF -4,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,29 Mrd. EUR

KGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121485

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PPRUF

UBS AG

Kering Neutral

11:26 Uhr
Kering Neutral
Aktie in diesem Artikel
Kering
258,90 EUR -14,10 EUR -5,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Neutral

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
260,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
258,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,26%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

11:26 Kering Neutral UBS AG
11.02.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Kering Halten DZ BANK
10.02.26 Kering Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

finanzen.net Profitable Kering-Anlage? CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest
dpa-afx KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an
TraderFox Kering strebt Rückkehr zum Wachstum an, während die Bemühungen um ein Gucci-Comeback andauern
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Business Times Gucci sales fall as Kering seeks turnaround under new CEO
Financial Times Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
RSS Feed
Kering zu myNews hinzufügen