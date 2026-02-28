UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf

