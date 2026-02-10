DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Kering Aktie

Kering Aktien-Sparplan
281,05 EUR -9,10 EUR -3,14 %
STU
256,79 CHF -3,94 CHF -1,51 %
BRX
Marktkap. 31,84 Mrd. EUR

KGV 510,17
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

DZ BANK

Kering Halten

10:26 Uhr
Kering Halten
Kering
281,05 EUR -9,10 EUR -3,14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Kering von 270 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch in ihrer Neubewertung. Zudem seien die Franzosen optimistisch für 2026. Als Kurstreiber sieht sie vor allem die Rückkehr zum Wachstum sowie die Verbesserung der Marge./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Halten

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
282,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
281,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

10:26 Kering Halten DZ BANK
10.02.26 Kering Neutral UBS AG
10.02.26 Kering Underperform Bernstein Research
10.02.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 Kering Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

dpa-afx Luxuswerte KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest
TraderFox Kering strebt Rückkehr zum Wachstum an, während die Bemühungen um ein Gucci-Comeback andauern
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
Business Times Gucci sales fall as Kering seeks turnaround under new CEO
Financial Times Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
