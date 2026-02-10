Kering Aktie
Marktkap. 31,84 Mrd. EURKGV 510,17
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Kering von 270 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch in ihrer Neubewertung. Zudem seien die Franzosen optimistisch für 2026. Als Kurstreiber sieht sie vor allem die Rückkehr zum Wachstum sowie die Verbesserung der Marge./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Kering Halten
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
282,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
281,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
