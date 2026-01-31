DAX25.056 +0,2%Est506.072 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,8%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,95 -0,3%Gold5.046 -0,3%
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an

10.02.26 09:50 Uhr
DOW JONES--Wenig verändert sind die europäischen Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Vor dem verschobenen US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch erwarten Händler keine großen Bewegungen mehr. Der DAX gibt um 0,1 Prozent auf 24.986 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 6.056 Punkten. Kräftige Ausschläge gibt es aber bei Einzelwerten wie Kering und Philips nach starken Geschäftszahlen.

Wer­bung

Die Berichtssaison ist auf beiden Seiten des Atlantiks bislang recht positiv verlaufen und die KI-induzierte Korrektur bei Technologieaktien scheint zunächst ausgelaufen. Im asiatischen Handel setzt der Nikkei-225 die Rally des Vortages nach dem überwältigen LDP-Sieg bei den Parlamentswahlen in Japan fort.

Zum US-Arbeitsmarkt schätzt die Commerzbank, er dürfte trotz des kräftigen Wirtschaftswachstums auf der Stelle treten. Ein Teil des geringeren Beschäftigungsaufbaus lasse sich dadurch erklären, dass wegen der Einwanderungspolitik weniger Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt drängten. "Wichtiger erscheint aber, dass die Unternehmen derzeit bei Neueinstellungen sehr zurückhaltend sind. Gleichzeitig werden allerdings auch nur wenige Mitarbeiter entlassen", heißt es.

Umstufungen und Zahlenausweise treiben Kurse

Umstufungen sorgen für teils kräftige Kursbewegungen: Bei Nordex geht es 4,6 Prozent tiefer, nachdem die Aktie von der Citi abgestuft worden ist auf "Neutral" nach "Kaufen". Goldman Sachs ist quer durch den Chemiesektor gegangen und treibt unter anderem Symrise mit ihrer neu erteilten Kaufempfehlung um 5,3 Prozent höher. Evonik springen um 4,6 Prozent nach oben dank doppelter Hochstufung von "Verkaufen" auf "Kaufen". Bei Lanxess reicht allein die Befreiung von der Verkaufsempfehlung auf "Neutral", um die Aktien 8 Prozent anziehen zu lassen.

Wer­bung

Massive Kursgewinne von 13,6 Prozent gibt es bei Kering nach Zahlenausweis. Der Gucci-Eigentümer will nach Jahren des Rückgangs im Jahr 2026 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren und treibt dafür einen Sanierungsplan voran. Vor allem der positive Ausblick auf die Trendwende bei Gucci treibt.

Auch Philips springen nach starken Quartalszahlen deutlich an - um 10,4 Prozent. Zudem haben die Prognosen für 2026 und 2028 positiv überrascht. Vor allem das organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent gegenüber einem Konsens von 4,9 Prozent und einer deutlich höheren Marge loben die Analysten von Jefferies.

Bei Tui geht es trotz starker Quartalszahlen um 3,4 Prozent abwärts, der Markt stört sich am nicht erhöhten Ausblick. Überraschend sei aber, dass die Stärke auch noch in einem traditionell nicht so starken Winterquartal gezeigt werden konnte. Dabei sei die Profitabilität besonders gut, die Margenstärke des Reisekonzerns sei unterschätzt worden.

Wer­bung

Um mehr als 4 Prozent nach unten geht es für die Teamviewer-Aktie. Belastend wirkt ein zurückhaltender Ausblick: Für das laufende Jahr nimmt sich die Gesellschaft nur ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vor.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.056,20 -0,0% -2,81 +4,6%

Stoxx-50 5.155,60 -0,2% -9,98 +5,0%

DAX 24.985,86 -0,1% -29,01 +2,1%

MDAX 31.867,40 -0,3% -98,47 +4,4%

TecDAX 3.624,13 -0,3% -11,27 +0,4%

SDAX 18.160,88 +0,2% 27,86 +5,6%

CAC 8.343,68 +0,2% 20,40 +2,1%

SMI 13.526,56 +0,1% 8,83 +1,9%

ATX 5.735,06 -0,3% -18,46 +8,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1912 -0,0% 1,1914 1,1905 +1,4%

EUR/JPY 185,31 -0,2% 185,71 185,63 +0,8%

EUR/CHF 0,9134 -0,0% 0,9138 0,9132 -1,9%

EUR/GBP 0,8710 +0,1% 0,8700 0,8703 -0,3%

USD/JPY 155,56 -0,2% 155,86 155,92 -0,6%

GBP/USD 1,3677 -0,2% 1,3698 1,3679 +1,7%

USD/CNY 6,9400 +0,0% 6,9387 6,9379 -1,2%

USD/CNH 6,9106 -0,1% 6,9162 6,9163 -0,9%

AUS/USD 0,7074 -0,2% 0,7090 0,7088 +6,3%

Bitcoin/USD 69.095,20 -1,8% 70.357,00 69.304,65 -20,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,13 64,20 -0,1% -0,07 +11,8%

Brent/ICE 69,01 69,04 -0,0% -0,03 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.051,56 5.059,06 -0,1% -7,50 +17,1%

Silber 82,38 83,33 -1,1% -0,95 +16,9%

Platin 1.760,99 1.782,44 -1,2% -21,45 +1,7%

Kupfer 5,91 5,96 -0,9% -0,05 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 03:51 ET (08:51 GMT)

