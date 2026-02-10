Philips Aktie
Marktkap. 26,21 Mrd. EURKGV 24,60
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Analysen zu Philips N.V.
|15:46
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
