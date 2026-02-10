DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6300 +1,0%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
Philips Aktie

27,00 EUR +0,19 EUR +0,71 %
STU
27,13 EUR +0,65 EUR +2,45 %
GVIE
Marktkap. 26,21 Mrd. EUR

KGV 24,60
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Bernstein Research

Philips Market-Perform

15:46 Uhr
Philips N.V.
27,00 EUR 0,19 EUR 0,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,13 €		 Abst. Kursziel*:
-6,38%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
27,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,93%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

15:46 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:56 Philips Buy UBS AG
11.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
11.02.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Philips: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest
dpa-afx Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone
TraderFox Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor!
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an
dpa-afx ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
EN, Philips Philips introduces InkSpace Imaging’s Snuggle
EN, Philips How empathy shaped the Azurion experience
Zacks Philips Posts Earnings in Q4, Revenues Increase Y/Y, Shares Dip
EN, Philips PreciseOnco research consortium awarded EUR 14.9 million IHI grant to drive breakthroughs in precision cancer treatment
EN, Philips SEISMIC consortium secures EUR 23.5 million IHI grant to pioneer next-generation minimally invasive brain treatments
EN, Philips The future of AI in radiology is the AI you barely notice
EN, Philips WATCH: Philips CEO Roy Jakobs discusses the company’s plan to drive profitable growth to drive sustainable value
EN, Philips Synergies in Ultrasound
