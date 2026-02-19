Flughafen Wien-Aktie: Betrieb muss zeitweise eingestellt werden
Wegen heftigen Schneefalls hat der Flughafen Wien seinen Betrieb vorübergehend eingestellt.
Werte in diesem Artikel
Zahlreiche Flüge wurden nach Angaben des Airports abgesagt oder sind um mehrere Stunden verspätet. Erst im Laufe des Vormittags sei zumindest mit einzelnen Starts und Landungen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Flughafen Wien der Nachrichtenagentur APA. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.
Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hieß es. Etwa 1.000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.
Auch auf den Autobahnen gab es große Probleme. Eine wichtige Schnellstraße am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt./mrd/DP/mis
WIEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Flughafen Wien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flughafen Wien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Flughafen Wien News
Bildquellen: Flughafen Wien AG