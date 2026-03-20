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Lufthansa und Flughafen München planen Ausbau des Terminals 2

23.03.26 17:36 Uhr
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Lufthansa AG
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DOW JONES--Die Lufthansa und der Flughafen München setzen ihre Partnerschaft fort. Wie die Partner mitteilten, verlängern sie ihr Joint Venture bis 2056. Das Terminal 2 soll im Rahmen dieses Gemeinschaftsunternehmens durch einen weiteren Flugsteig ergänzt werden, durch den die Abfertigungskapazität des Terminals um weitere 10 Millionen Passagiere pro Jahr steigen wird. Eröffnung der Erweiterung ist für 2035 geplant. Ein wesentlicher Faktor für das weitere Flugverkehrswachstum in München sei perspektivisch der Ausbau der Langstreckenflotte der Lufthansa an dem Standort, heißt es in der Mitteilung.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

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20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
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