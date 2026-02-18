DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.037 -1,1%MSCI World 4.525 -0,4%Top 10 Crypto 8,5510 -2,7%Nas 22.719 -0,2%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1751 -0,3%Öl 71,52 +1,7%Gold 5.003 +0,5%
Vonovia Aktie

Marktkap. 23,27 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36,60 Euro belassen. Das Geschäftsmodell des Wohnimmobilienkonzerns besteche durch sehr planbare Cashflows, steigende Mieten und Immobilienbewertungen sowie zusätzlichem überproportionalen Wachstum im operativen Geschäft jenseits der Vermietung, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkt im vergangenen Jahr dagegen habe alle positiven Aspekte ausgeblendet und nur stark negativ auf Zinssteigerungen reagiert./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben E rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia Kaufen

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
27,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

