Vonovia Aktie
Marktkap. 23,27 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36,60 Euro belassen. Das Geschäftsmodell des Wohnimmobilienkonzerns besteche durch sehr planbare Cashflows, steigende Mieten und Immobilienbewertungen sowie zusätzlichem überproportionalen Wachstum im operativen Geschäft jenseits der Vermietung, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkt im vergangenen Jahr dagegen habe alle positiven Aspekte ausgeblendet und nur stark negativ auf Zinssteigerungen reagiert./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben E rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Kaufen
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
27,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
27,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|15:46
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:46
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:46
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.