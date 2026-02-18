DAX 25.008 -1,1%ESt50 6.039 -1,1%MSCI World 4.535 -0,1%Top 10 Crypto 8,5245 -3,0%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.170 -0,4%Euro 1,1763 -0,2%Öl 71,60 +1,8%Gold 4.995 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Airbus 938914 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
Ethereum und Quantencomputer: Foundation gründet eigenes Sicherheitsteam Ethereum und Quantencomputer: Foundation gründet eigenes Sicherheitsteam
Trading Idee: NVIDIA - Aufwärtspotenzial vor den Quartalszahlen am 25. Februar Trading Idee: NVIDIA - Aufwärtspotenzial vor den Quartalszahlen am 25. Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ottobock Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ottobock Aktien-Sparplan
58,00 EUR +2,25 EUR +4,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BCK222

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BCK2223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OBCKF

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

13:21 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
58,00 EUR 2,25 EUR 4,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,10 €		 Abst. Kursziel*:
39,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

13:21 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 Ottobock Neutral UBS AG
17.02.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

dpa-afx Einstufung unverändert Ottobock-Aktie klettert dennoch: Deutsche Bank senkt Kursziel Ottobock-Aktie klettert dennoch: Deutsche Bank senkt Kursziel
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ottobock weiter stabilisiert nach jüngsten Schwankungen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Ottobock Aktie News: Ottobock am Mittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Ottobock generates strong revenue growth and increases profitability in 9M 2025
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Sale of 593,825 shares initially provided under a securities lending with purchase option by the borrower (greenshoe ...
EQS Group EQS-News: Ottobock makes follow-on cornerstone investment in NeuroTech company ONWARD® Medical
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Ottobock zu myNews hinzufügen