Ottobock Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EUR
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale abgeliefert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet damit, dass sich diese positive operative Dynamik 2026 fortsetzen und auch verbunden sein werde mit einer weiteren Margenverbesserung. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management mehrfach betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,10 €
|Abst. Kursziel*:
39,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|13:21
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
