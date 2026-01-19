Ottobock Aktie
Marktkap. 4,16 Mrd. EUR
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Ottobock stünden bei diesen Themen besser da, schnitten aber bei den Anlagekriterien Bewertung und Ergebnisdynamik relativ schwach ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Neutral
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
64,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
65,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|08:01
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG