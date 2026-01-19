DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,77 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1693 +0,1%Öl 65,01 -0,5%Gold 4.835 +0,1%
Ottobock Aktie

Ottobock Aktien-Sparplan
65,60 EUR +0,25 EUR +0,38 %
STU
Marktkap. 4,16 Mrd. EUR

WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

UBS AG

Ottobock Neutral

08:01 Uhr
Ottobock Neutral
Ottobock
65,60 EUR 0,25 EUR 0,38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Ottobock stünden bei diesen Themen besser da, schnitten aber bei den Anlagekriterien Bewertung und Ergebnisdynamik relativ schwach ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Neutral

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
64,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
65,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

08:01 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

