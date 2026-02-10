DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6980 +1,8%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
Philips Aktie

27,02 EUR +0,21 EUR +0,78 %
STU
27,05 EUR +0,57 EUR +2,15 %
GVIE
Marktkap. 26,21 Mrd. EUR

KGV 24,60
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

UBS AG

Philips Buy

13:56 Uhr
Philips Buy
Philips N.V.
27,02 EUR 0,21 EUR 0,78%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 30,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalsergebnisse des Medizintechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,05 €		 Abst. Kursziel*:
20,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

