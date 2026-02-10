Philips Aktie
Marktkap. 26,21 Mrd. EURKGV 24,60
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 30,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalsergebnisse des Medizintechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,05 €
|Abst. Kursziel*:
20,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|13:56
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13:56
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13:56
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.