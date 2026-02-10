Philips Aktie
Marktkap. 23,45 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege um 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Personal Health des Herstellers von Medizintechnik geschuldet./bek/ag
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,82 €
|Abst. Kursziel*:
-10,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,21%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|12:26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
