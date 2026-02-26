DAX 25.397 +0,4%ESt50 6.179 +0,3%MSCI World 4.574 +0,2%Top 10 Crypto 8,7795 +2,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,33 +0,6%Gold 5.179 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
RBC Capital Markets beurteilt Allianz-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets beurteilt Allianz-Aktie mit Sector Perform
KION GROUP Aktie

58,35 EUR +1,75 EUR +3,09 %
STU
Marktkap. 8,29 Mrd. EUR

KGV 39,00
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

10:16 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
58,35 EUR 1,75 EUR 3,09%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Ergebnisschätzung für 2026 um 7 Prozent, ließ sie aber für die Folgejahre weitgehend stabil, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen schrieb./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:21 KION GROUP Overweight Barclays Capital
26.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
26.02.26 KION GROUP Buy Warburg Research
26.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
26.02.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Nach schwachem Jahr KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
dpa-afx WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
dpa-afx Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
