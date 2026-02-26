KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 39,00
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Ergebnisschätzung für 2026 um 7 Prozent, ließ sie aber für die Folgejahre weitgehend stabil, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen schrieb./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,90 €
|Abst. Kursziel*:
23,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
