Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Ergebnisschätzung für 2026 um 7 Prozent, ließ sie aber für die Folgejahre weitgehend stabil, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen schrieb./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

