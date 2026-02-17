Philips Aktie
Marktkap. 25,11 Mrd. EURKGV 24,54
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois hob am Montag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Nachgang der Jahresbilanz der Niederländer an. Die Anlagestory werde wieder aufgebaut, in China gebe es aber weiter eher gute Aussichten als Dynamik. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen anspruchsvoll./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,41 €
|Abst. Kursziel*:
-1,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
