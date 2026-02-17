DAX 25.145 -0,5%ESt50 6.130 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,42 -0,4%Gold 5.153 +1,0%
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Philips Aktie

Marktkap. 25,11 Mrd. EUR

KGV 24,54
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois hob am Montag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Nachgang der Jahresbilanz der Niederländer an. Die Anlagestory werde wieder aufgebaut, in China gebe es aber weiter eher gute Aussichten als Dynamik. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen anspruchsvoll./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,41 €		 Abst. Kursziel*:
-1,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

