Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 2,19 Prozent auf 5.216,22 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 5.104,34 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,61 Prozent auf 87,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:37 Uhr steht ein Minus von -0,39 Prozent auf 2.155,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.164,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,44 Prozent auf 1.739,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.765,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,28 Prozent auf 71,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,76 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 66,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,28 Prozent auf 0,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -2,26 Prozent auf 2,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,88 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 2,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,47 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,06 Prozent auf 4,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,96 Prozent auf 3,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,68 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -3,82 Prozent auf 1,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,81 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,38 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,52 Prozent auf 308,20 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 309,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,76 Prozent auf 0,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,59 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,05 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,84 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 15,02 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 20:10 Uhr bei 15,02 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,42 US-Dollar) geht es um 3,86 Prozent auf 71,06 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 105,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (107,65 US-Dollar).

Daneben wertet der Reispreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -1,48 Prozent auf 10,02 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 10,17 US-Dollar stand.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,04 Prozent auf 572,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 578,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net