Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend

23.02.26 20:43 Uhr
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.102,65 USD 26,83 USD 0,87%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,28%
News
Bleipreis
1.900,85 USD -7,50 USD -0,39%
News
Dieselpreis Benzin
1,73 EUR 0,00 EUR 0,17%
News
EEX Strompreis Phelix DE
86,00 EUR 0,40 EUR 0,47%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD -0,05 USD -1,67%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.216,84 USD 112,50 USD 2,20%
News
Haferpreis
3,29 USD -0,01 USD -0,23%
News
Heizölpreis
71,06 USD 2,64 USD 3,86%
News
Holzpreis
571,50 USD -6,50 USD -1,12%
News
Kaffeepreis
2,81 USD -0,07 USD -2,26%
News
Kakaopreis
2.183,00 GBP -82,00 GBP -3,62%
News
Kohlepreis
106,00 USD -1,65 USD -1,53%
News
Kupferpreis
12.749,85 USD 124,00 USD 0,98%
News
Lebendrindpreis
2,45 USD -0,02 USD -0,77%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD 0,08%
News
Maispreis
4,28 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,65 USD -0,04 USD -0,96%
News
Milchpreis
15,02 USD USD
News
Naphthapreis (European)
562,37 USD 1,39 USD 0,25%
News
Nickelpreis
17.151,50 USD 217,50 USD 1,28%
News
Ölpreis (Brent)
71,48 USD -0,20 USD -0,28%
News
Ölpreis (WTI)
66,29 USD -0,19 USD -0,29%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,07 USD -3,82%
News
Palladiumpreis
1.734,50 USD -30,50 USD -1,73%
News
Palmölpreis
4.055,00 MYR -9,00 MYR -0,22%
News
Platinpreis
2.151,50 USD -12,50 USD -0,58%
News
Rapspreis
490,25 EUR 1,75 EUR 0,36%
News
Reispreis
10,02 USD -0,15 USD -1,48%
News
Silberpreis
87,64 USD 2,95 USD 3,48%
News
Sojabohnenmehlpreis
308,20 USD -1,60 USD -0,52%
News
Sojabohnenölpreis
0,59 USD USD 0,76%
News
Sojabohnenpreis
11,35 USD -0,03 USD -0,26%
News
Super Benzin
1,77 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,00 EUR -1,00 EUR -0,51%
News
Zinkpreis
3.308,85 USD 17,20 USD 0,52%
News
Zinnpreis
45.449,00 USD -596,00 USD -1,29%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,05%
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 2,19 Prozent auf 5.216,22 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 5.104,34 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 3,61 Prozent auf 87,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:37 Uhr steht ein Minus von -0,39 Prozent auf 2.155,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.164,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,44 Prozent auf 1.739,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.765,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,28 Prozent auf 71,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,76 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 66,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,28 Prozent auf 0,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -2,26 Prozent auf 2,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,88 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 2,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,47 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,06 Prozent auf 4,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,96 Prozent auf 3,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,68 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -3,82 Prozent auf 1,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,81 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,38 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,52 Prozent auf 308,20 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 309,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,76 Prozent auf 0,59 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,59 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 1,05 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,84 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,08 Prozent.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 15,02 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 20:10 Uhr bei 15,02 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,42 US-Dollar) geht es um 3,86 Prozent auf 71,06 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 105,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (107,65 US-Dollar).

Daneben wertet der Reispreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -1,48 Prozent auf 10,02 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 10,17 US-Dollar stand.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,04 Prozent auf 572,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 578,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

