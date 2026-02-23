Air Liquide Aktie
Marktkap. 100,92 Mrd. EURKGV 26,28
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Gasekonzern seien die Wachstumsprognosen konservativ angesetzt, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Luft nach oben sieht er im Elektronikbereich sowie in der amerikanischen und europäischen Industrie, während sich die Margenperspektive verbessere. Die Aktie wirke zunehmend attraktiv in einem Umfeld struktureller Bedenken, die es in anderen defensiven Segmenten der europäischen Chemiebranche gebe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
175,12 €
|Abst. Kursziel*:
11,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
177,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,91%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
196,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
