Air Liquide Aktie

Barclays Capital

23.02.26
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Gasekonzern seien die Wachstumsprognosen konservativ angesetzt, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Luft nach oben sieht er im Elektronikbereich sowie in der amerikanischen und europäischen Industrie, während sich die Margenperspektive verbessere. Die Aktie wirke zunehmend attraktiv in einem Umfeld struktureller Bedenken, die es in anderen defensiven Segmenten der europäischen Chemiebranche gebe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
175,12 €		 Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
177,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,91%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
23.02.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.02.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis. Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis.
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Air Liquide-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Air Liquide-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
