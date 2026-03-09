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Marktkap. 3 Mrd. EUR

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Symbol SPGDF

Barclays Capital

Springer Nature Overweight

17:26 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,30 Euro belassen. Der diesjährige Ausblick deute auf einen operativen Gewinn hin, der drei Prozent über dem Konsens liege, schrieb Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 habe neben dem bereinigten Betriebsgewinn auch der Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen. Der Wissenschaftsverlag sei ein zuverlässiges Unternehmen, doch es hake an der Börsenliquidität. Diese erschwere es neuen Aktionären, einen Blick auf die Aktien zu werfen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,88 €		 Abst. Kursziel*:
49,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,17%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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