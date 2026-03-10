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Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Overweight

17:36 Uhr
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,16 EUR 0,07 EUR 0,39%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach einer Fachkonferenz mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Finanzvorständin Luisa Gómez?Bravo habe die Geschäftsaussichten und den Kapitalrahmen der spanischen Bank bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Widerstandsfähigkeit Mexikos, die Disinflation in der Türkei, laufende Aktienrückkäufe und der Fokus auf organisches Wachstum seien hervorgehoben worden./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
21,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,24 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
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