DAX 24.363 -1,4%ESt50 5.973 -1,4%MSCI World 4.638 -0,3%Top 10 Crypto 9,7125 +3,4%Nas 24.468 +1,5%Bitcoin 63.913 +1,5%Euro 1,1766 +0,3%Öl 94,66 +2,4%Gold 4.796 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Manycore, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Plus: UniCredit-Chef fordert Wandel - Hochstufung durch Barclays Commerzbank-Aktie im Plus: UniCredit-Chef fordert Wandel - Hochstufung durch Barclays
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
19,75 EUR -0,47 EUR -2,30 %
STU
18,11 CHF -0,56 CHF -2,98 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 114,07 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

UBS AG

BBVA Neutral

11:16 Uhr
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
19,75 EUR -0,47 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 22,30 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ignacio Cerezo sieht inzwischen weniger Spielraum für die Gewinnererwartungen und auch die Bewertung der spanischen Bank, wie er am Freitag schrieb. Grundsätzlich schätzt er sie aber weiter positiv ein./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Neutral

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,94 €		 Abst. Kursziel*:
2,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

11:16 BBVA Neutral UBS AG
15.04.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
17.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Experten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones RBI-Aktie sinkt: Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
EN, Banco Bilbao BBVA Named World’s Most Innovative Bank 2026 by Global Finance
EN, Banco Bilbao BBVA Significantly Exceeds Its New MREL Requirement
EN, Banco Bilbao LCR and NSFR, banks' liquidity shield
EN, Banco Bilbao BBVA to pay €0.60 per share in cash this Friday, the second payment of a record 2025 dividend
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico supports FIRA (FEFA) in the issuance of trust-issued certificados bursátiles in the local market for a total amount of MXN 7,017 million
EN, Banco Bilbao BBVA México supported Banobras in the placement of local bonds (certificados bursátiles) in the domestic market for a total amount of MXN 17 billion
EN, Banco Bilbao BBVA Completes Record €4.5 Billion Synthetic Securitisation to Boost Corporate Lending Capacity
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila: “BBVA Faces 2026 With Confidence to Continue Growing and Leading Banking in the Age of Artificial Intelligence"
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen