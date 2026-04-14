Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an
Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026 Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026
BBVA Aktie

19,83 EUR -0,22 EUR -1,07 %
STU
18,26 CHF -0,22 CHF -1,19 %
BRX
Marktkap. 110,64 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Equal Weight

08:16 Uhr
BBVA Equal Weight
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
19,83 EUR -0,22 EUR -1,07%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Equal Weight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
21,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

08:16 BBVA Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
17.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
11.03.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net Kennzahlen im Blick Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Experten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones RBI-Aktie sinkt: Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur
EN, Banco Bilbao BBVA to pay €0.60 per share in cash this Friday, the second payment of a record 2025 dividend
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico supports FIRA (FEFA) in the issuance of trust-issued certificados bursátiles in the local market for a total amount of MXN 7,017 million
EN, Banco Bilbao BBVA México supported Banobras in the placement of local bonds (certificados bursátiles) in the domestic market for a total amount of MXN 17 billion
EN, Banco Bilbao BBVA Completes Record €4.5 Billion Synthetic Securitisation to Boost Corporate Lending Capacity
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila: “BBVA Faces 2026 With Confidence to Continue Growing and Leading Banking in the Age of Artificial Intelligence"
EN, Banco Bilbao BBVA to Launch Second Tranche of €1 Billion of its Share Buyback Program
EN, Banco Bilbao BBVA is Holding its 2026 Annual General Meeting This Friday
EN, Banco Bilbao Global Finance Recognizes BBVA’s Leadership in Investment Banking in Four Key Markets
RSS Feed
