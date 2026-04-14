Barclays Capital

BBVA Equal Weight

08:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com