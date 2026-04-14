BBVA Aktie
Marktkap. 110,64 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Equal Weight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
21,00 €
|Abst. Kursziel*:
-2,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
