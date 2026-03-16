Givaudan Aktie
Marktkap. 28,67 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal von 3650 auf 3550 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte die Schätzung für das aus eigener Kraft erreichte Umsatzplus von 2,6 auf 1,5 Prozent. Gründe seien eine offenbar langsamere Erholung im Geschäft mit Zusatzstoffen für Lebensmittel und Beeinträchtigungen infolge des Kriegs im Nahen Osten, so der Experte am Montagnachmittag in seinem Ausblick./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.550,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
2.798,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
26,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
2.808,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
26,42%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.374,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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