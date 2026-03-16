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Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Overweight

09:56 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.113,00 EUR 4,00 EUR 0,13%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal von 3650 auf 3550 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte die Schätzung für das aus eigener Kraft erreichte Umsatzplus von 2,6 auf 1,5 Prozent. Gründe seien eine offenbar langsamere Erholung im Geschäft mit Zusatzstoffen für Lebensmittel und Beeinträchtigungen infolge des Kriegs im Nahen Osten, so der Experte am Montagnachmittag in seinem Ausblick./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.550,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.798,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.808,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
26,42%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.374,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:56 Givaudan Overweight Barclays Capital
08:31 Givaudan Neutral UBS AG
11.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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