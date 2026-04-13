Givaudan Aktie
Marktkap. 28,13 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.050,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.961,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,01%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
2.934,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,95%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.150,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Givaudan Equal Weight
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|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
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|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
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|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)