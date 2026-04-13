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Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Equal Weight

10:56 Uhr
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.167,00 EUR 84,00 EUR 2,72%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.050,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.961,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,01%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
2.934,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,95%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.150,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:56 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
08:01 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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