Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

40,02 EUR +0,90 EUR +2,30 %
34,52 GBP +0,37 GBP +1,09 %
Marktkap. 222,65 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Barclays Capital

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

10:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell von 4000 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,53 £		 Abst. Kursziel*:
30,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,52 £		 Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

10:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
08:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

