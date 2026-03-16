Marktkap. 222,65 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,92%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell von 4000 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
45,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,53 £
|Abst. Kursziel*:
30,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
