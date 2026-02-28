Bernstein Research

Philips Market-Perform

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25,40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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