Philips Aktie
Marktkap. 23,22 Mrd. EURKGV 24,54
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25,40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
25,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
24,21 €
|Abst. Kursziel*:
4,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
24,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,89%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
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|Philips Market-Perform
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