Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bislang einen langsamen Jahresstart signalisiert, schrieb Julien Dormois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts einer unveränderten Nachfragedynamik und relativ niedriger Vorjahreswerte dürfte der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge im positiven Bereich liegen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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