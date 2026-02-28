Philips Aktie
Marktkap. 21,95 Mrd. EURKGV 24,54
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bislang einen langsamen Jahresstart signalisiert, schrieb Julien Dormois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts einer unveränderten Nachfragedynamik und relativ niedriger Vorjahreswerte dürfte der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge im positiven Bereich liegen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,11 €
|Abst. Kursziel*:
12,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
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