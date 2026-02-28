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Marktkap. 21,95 Mrd. EUR

KGV 24,54
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WKN 940602

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ISIN NL0000009538

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Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

19:21 Uhr
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,13 EUR 0,08 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bislang einen langsamen Jahresstart signalisiert, schrieb Julien Dormois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts einer unveränderten Nachfragedynamik und relativ niedriger Vorjahreswerte dürfte der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge im positiven Bereich liegen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,11 €		 Abst. Kursziel*:
12,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name:
Julien Dormois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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