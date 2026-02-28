DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Jahreszahlen von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese belegten die anhaltende Wachstumsdynamik des Technologiekonzerns, die durch Rekordwerte bei Umsatz und freiem Mittelzufluss untermauert worden sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick sei weiterhin positiv und angetrieben durch strukturelle Megatrends sowie operative Exzellenz, unterstützt durch einen starken Auftragsbestand, die Innovationspipeline und eine stabile Kundennachfrage./rob/la/jha/

