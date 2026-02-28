DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.469 -1,4%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.583 -0,7%Bitcoin 59.067 +0,4%Euro 1,1624 -0,6%Öl 79,20 +1,5%Gold 5.120 -3,8%
Schneider Electric Aktie

258,20 EUR -11,55 EUR -4,28 %
STU
237,63 CHF -5,69 CHF -2,34 %
BRX
Marktkap. 150,54 Mrd. EUR

KGV 31,72
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

DZ BANK

Schneider Electric Kaufen

19:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
258,20 EUR -11,55 EUR -4,28%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schneider Electric nach Jahreszahlen von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese belegten die anhaltende Wachstumsdynamik des Technologiekonzerns, die durch Rekordwerte bei Umsatz und freiem Mittelzufluss untermauert worden sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick sei weiterhin positiv und angetrieben durch strukturelle Megatrends sowie operative Exzellenz, unterstützt durch einen starken Auftragsbestand, die Innovationspipeline und eine stabile Kundennachfrage./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
254,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
258,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
288,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

19:36 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:36 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Schneider Electric Buy UBS AG
27.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

