ASML NV Aktie
Marktkap. 466,51 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag nach eingehender Analyse der Jahresbilanz 2025. Die ausgewiesenen Leistungsverpflichtungen untermauerten seine Einschätzungen, dass der Chipausrüster 2026 zumindest am oberen Ende der eigenen Zielvorgaben landen dürfte - und damit über dem Konsens./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.153,80 €
|Abst. Kursziel*:
30,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.149,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.478,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|11:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital