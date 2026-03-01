DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026

Marketing-Anzeige

Die DJE Kapital AG zieht eine positive Bilanz für 2025. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Jahr das zweitbeste Ergebnis seit der Gründung vor über 50 Jahren.

Treiber waren erfreuliche Anlageergebnisse in den unterschiedlichen Fondsstrategien sowie die Entwicklung der Vermögensverwaltung.

Performance als Grundlage erfolgreicher Geschäftsentwicklung

Die risikoadjustierte Performance der Kernprodukte bildete hierbei das Fundament. So konnte der ausgewogene Mischfonds ‚DJE - Zins & Dividende‘ im Jahr seines 15-jährigen Bestehens seine Rolle als stabiler Baustein in der Vermögensallokation bestätigen. Hierfür wurde er 2025 mit dem Deutschen und Österreichischen Fondspreis ausgezeichnet. Auch der offensive Mischfonds ‚FMM-Fonds‘ entwickelte sich 2025 erneut überdurchschnittlich innerhalb seiner Vergleichsgruppe.

Vor dem Hintergrund dieser Anlageergebnisse wurde Dr. Jan Ehrhardt, Vorstand der DJE Kapital AG, zu Beginn des letzten Jahres als ‚Fondsmanager des Jahres 2025‘ ausgezeichnet.

Die DJE-Vermögensverwaltung konnte es den Fonds im vergangenen Jahr hinsichtlich der Risiko-Ertrags-Kennziffern gleichtun. Die Qualität der Anlagestrategien und Prozesse wurde entsprechend im Elite Report 2026 zum 22. Mal in Folge mit der Bestnote ‚summa cum laude‘ ausgezeichnet.

"2025 war für DJE ein sehr gutes Jahr. Die Ergebnisse zeigen, dass unser langfristiger Investmentansatz und unsere etablierten Prozesse auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld funktionieren", kommentiert Dr. Jan Ehrhardt rückblickend.

Neues Führungsteam auf Zukunft ausgerichtet

Im Jahr 2025 hat die DJE Kapital zudem strukturelle Weichen für die Zukunft gestellt. Nach dem geplanten Weggang des langjährigen Vorstandsmitglieds Thorsten Schrieber übernimmt zum 1. April 2026 Christian Janas, bislang im Vorstand für die Vermögensverwaltung verantwortlich, die Geschäftsbereiche von Schrieber. In der Folge wird die Betreuung und der Vertrieb über alle Kundengruppen hinweg unter seiner Leitung gebündelt. Die Zusammenführung soll neben Synergien vor allem Vorteile in der Kundenbetreuung ermöglichen. Der studierte Betriebswirt Janas, seit 2019 im Unternehmen tätig, verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Asset-Management-Branche, sowohl auf der Fondskonzeptionsseite wie auch im Bereich Vermarktung und kundenorientierte Lösungen. Mit der internen Nachfolgeregelung setzt DJE auf Kontinuität, Erfahrung und Vertrautheit mit bestehenden Strukturen und Produkten.

Parallel dazu hat DJE im vergangenen Jahr einen achtköpfigen Partnerkreis eingeführt und damit das Führungsteam des Unternehmens gezielt erweitert. Erfahrenen Führungskräften aus unterschiedlichen Bereichen wurde zusätzliche Verantwortung übertragen. Ziel ist es, Entscheidungsprozesse weiter zu stärken, Aufgaben breiter zu verankern und die Organisation langfristig zukunftsfähig aufzustellen.

"Der Vorstand blickt zusammen mit dem erweiterten Führungsteam zuversichtlich nach vorn. Wir sind heute so aufgestellt, dass wir unserem Qualitätsanspruch langfristig gerecht werden können", erläutert Dr. Jan Ehrhardt die Veränderungen im Führungsteam.

Ausblick 2026

Nicht zuletzt dank der erfolgreichen Weichenstellungen konnte DJE gleich zum Jahresstart 2026 einen neuen Rekord vermelden: Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) erreichte im Januar mit gut 17,5 Milliarden Euro ein neues Allzeit-Hoch. Besonders eine sehr gute Aktienselektion hat den meisten DJE-Fonds und der Vermögensverwaltung einen erfolgreichen Jahresstart 2026 ermöglicht.

Für 2026 erwartet DJE in Deutschland zudem Impulse im Bereich der privaten Altersvorsorge. Vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen und politischer Reformüberlegungen gewinnt die kapitalmarktbasierte Vorsorge zunehmend an Bedeutung.

"Die private Altersvorsorge wird künftig für die Fondsbranche eine deutlich größere Rolle spielen. Der Bedarf an langfristig ausgerichteten, professionell gemanagten Lösungen wächst - und die Dringlichkeit renditestarke Produkte zu fördern, rückt zunehmend auch in den politischen Fokus. Darauf sind wir bei DJE vorbereitet", sagt Christian Janas.

