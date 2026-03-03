Barclays Capital

Bayer Overweight

10:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 37,03 EUR -0,67 EUR -1,78% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com