Bayer Aktie
Marktkap. 39,9 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,15 €
|Abst. Kursziel*:
34,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,03%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
