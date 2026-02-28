DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
Marktkap. 68,99 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

ING Group
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Namita Samtani will den störenden Einfluss Künstlicher Intelligenz und die damit verbundenen potenziellen Umsatzrisiken zwar nicht unterschätzen. Sie ist aber in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nicht der Auffassung einiger Investoren, dass die ING-Gruppe im Vergleich zu anderen nordischen und Benelux-Banken anfälliger für KI-bedingte Umwälzungen und verstärkten Wettbewerb sein dürfte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,83 €		 Abst. Kursziel*:
19,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14:16 ING Group Overweight Barclays Capital
10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Analysten-Prognosen ING Group-Aktie: Experten empfehlen ING Group im Februar mehrheitlich zum Kauf ING Group-Aktie: Experten empfehlen ING Group im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx Zeitersparnis durch KI - doch viele fürchten Datenlecks
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ROUNDUP: Weniger Käse und Milch für China - Zölle auf EU-Produkte
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Evotec, Fraport, ING Groep, Sartorius, Nordex
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Benzinga A Look Into ING Groep Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
