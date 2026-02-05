DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.520 +1,5%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.969 +1,9%Bitcoin 59.164 +10,8%Euro 1,1822 +0,3%Öl 68,53 +1,8%Gold 4.966 +4,0%
ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
25,42 EUR +0,34 EUR +1,34 %
STU
23,19 CHF -0,26 CHF -1,09 %
BRX
Marktkap. 70,24 Mrd. EUR

KGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Barclays Capital

ING Group Overweight

19:11 Uhr
ING Group Overweight
ING Group
25,42 EUR 0,34 EUR 1,34%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2028. Sie begründete dies vor allem mit höheren Prognosen für die Gebühreneinnahmen des Finanzinstituts./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,38 €		 Abst. Kursziel*:
12,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

19:11 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

