ING Group Aktie
Marktkap. 70,24 Mrd. EURKGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2028. Sie begründete dies vor allem mit höheren Prognosen für die Gebühreneinnahmen des Finanzinstituts./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,38 €
|Abst. Kursziel*:
12,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|19:11
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|19:11
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|19:11
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
