ING Deutschland verdient weniger - Kundenzahl steigt

29.01.26 12:37 Uhr
DOW JONES--Niedrigere Zinserträge und höhere Personalkosten haben der ING Deutschland im abgelaufenen Jahr einen Gewinnrückgang beschert. Die Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep buchte zudem höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, was sie auf höhere Unsicherheiten für die Firmenkunden zurückführte. Gleichzeitig konnte die Digitalbank die Zahl ihrer Kunden auf über 10 Millionen steigern.

Die ING Deutschland erzielte Erträge von 3,75 Milliarden Euro nach 3,84 Milliarden im Vorjahr. Einem rückläufigen Zinsüberschuss auf 3,15 von 3,6 Milliarden Euro standen ein deutlich gestiegenes Provisionsergebnis gegenüber. Dieses legte um 42 Prozent auf 715 Millionen Euro zu, was dem Wertpapiergeschäft und dem Zahlungsverkehr zu verdanken war.

Die Gesamtaufwendungen stiegen leicht, die Aufwand-Ertrags-Relation verschlechterte sich damit auf 42,8 von 39,4 Prozent. Zum Gewinnrückgang trug eine auf 259 von 222 Millionen Euro angestiegene Risikovorsorge bei.

Der Vorsteuergewinn sank auf 1,89 Milliarden Euro von 2,12 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich blieben 1,3 Milliarden Euro übrig.

Im Wertpapiergeschäft weitete ING Deutschland ihr Depotvolumen um 22 Prozent auf 134,6 Milliarden Euro aus. Die Zahl der Depots stieg auf 3,2 Millionen. Wachstum verzeichnete auch das Baufinanzierungsgeschäft. Das zugesagte Neugeschäft stieg um 30 Prozent.

Die Konzernmutter hatte am Morgen einen Vorsteuergewinn von 9,15 Milliarden Euro für 2025 gemeldet, ein Rückgang um 1,6 Prozent zum Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 06:37 ET (11:37 GMT)

