ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
24,46 EUR -0,04 EUR -0,16 %
STU
24,48 EUR +0,01 EUR +0,04 %
GVIE
Marktkap. 68,43 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Jefferies & Company Inc.

ING Group Hold

08:01 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
24,46 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der ING beim Kursziel von 27 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die ING bleibe eine gute Privatkundenbank für ganz Europa, schrieb Theo Massing am Montagabend. Sie spüre aber den Konkurrenzdruck durch die neuen Digitalbanken. Massing sieht hier eine dünnere Kapitaldecke als bei seinem Favoriten in den Niederlanden, der ABN Amro. Die Bewertung der ING liege im Branchenschnitt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,47 €		 Abst. Kursziel*:
10,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
Analyst Name:
Theo Massing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ING Group Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

