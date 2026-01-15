DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
ING Group Aktie

WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Aktie in diesem Artikel
ING Group
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Bank für das Schlussquartal 2025 sollten stabile positive Geschäftstrends belegen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bei deren Vorlage rechnet er zudem mit einer Anhebung der Ziele für 2027, was die Konsensschätzungen allerdings schon vorwegnähmen. Goy verschob seinen Bewertungszeitraum für die Aktie weiter bis 2027./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,63 €		 Abst. Kursziel*:
1,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14:01 ING Group Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
09.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ING Groep, Symrise, PVA Tepla und Fuchs.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Budgetplanung für Anleger: Wie man seine Finanzen realistisch aufstellt
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen