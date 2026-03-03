DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.921 +0,1%Euro1,1599 -0,1%Öl82,01 +0,1%Gold5.148 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
Top News
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Markenstreit

Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller

04.03.26 03:52 Uhr
NASDAQ Tesla-Aktie: Rechtsstreit um Markennamen "Cybercab" gegen Getränkehersteller | finanzen.net

Tesla verschärft den Streit um die Marke "Cybercab" mit dem französischen Getränkehersteller UNIBEV - nur Wochen bevor die Serienproduktion des Fahrzeugs in Texas starten soll.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
339,00 EUR -4,25 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla klagt gegen UNIBEV wegen Markenstreit um "Cybercab"
• Tesla wirft UNIBEV "Trademark-Squatting" vor
• Das Cybercab soll womöglich für unter 30.000 US-Dollar bevor 2027 erhältlich sein

Wer­bung

Der Elektroautohersteller Tesla von Elon Musk intensiviert den Streit um die Bezeichnung "Cybercab". Wie Electrek berichtet, hat das US-Unternehmen beim Trademark Trial and Appeal Board der amerikanischen Patentbehörde eine 167 Seiten umfassende Beschwerde gegen den französischen Getränkeriesen UNIBEV eingereicht, der die Marke bislang blockierte. Unter Berufung auf die eingereichten Dokumente berichtet Electrek, dass Tesla UNIBEV Betrug, böse Absicht und Verwässerung der Marke vorwerfe - und das nur wenige Wochen bevor in der Gigafactory Texas die Produktion des Cybercab hochgefahren werden soll.

Tesla vs. UNIBEV - Streit um Cybercab eskaliert

Die am 18. Februar 2026 eingereichte Beschwerde führt, laut Electrek, fünf eigenständige rechtliche Ansprüche gegen die Markenanmeldung von UNIBEV an. Laut Electrek bezieht sich der Antrag auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 39 - also unter anderem Autos, sonstige Fahrzeuge und sogar Luftfahrzeuge. Auf Grundlage der Dokumente berichtet Electrek, dass Tesla dem französischen Getränkehersteller vorwirft, die US-Patentbehörde bewusst getäuscht zu haben. Der Konzern habe angegeben, niemand sonst nutze die Begriffe "cyber", "cab" oder "cyber cab" für ähnliche Produkte - obwohl Tesla das Cybercab bereits im Oktober 2024 bei der Veranstaltung "We, Robot" präsentiert hatte und international darüber berichtet wurde, auch wenn das US-Unternehmen die Marke zu dem Zeitpunkt noch nicht angemeldet hatte, heißt es weiter.

Zudem stellt Tesla die Motive des Unternehmens infrage: Gründer Jean-Louis Lentali habe keinen Bezug zur Autobranche - das Vorgehen sei ein klassischer Fall von "Trademark-Squatting", also der vorsorglichen oder spekulativen Anmeldung einer Marke, oft ohne Absicht, sie tatsächlich zu nutzen, um von bekannten Marken zu profitieren oder Konkurrenten zu blockieren. Laut Electrek wird dieser Eindruck zusätzlich durch Lentalis Social-Media-Aktivitäten gestützt: Er folgt dort mehreren Mitgliedern der Musk-Familie, inklusive dem Tesla-Chef selbst sowie dem Raumfahrtunternehmen SpaceX.

Wer­bung

UNIBEV blockiert Teslas "Cybercab"-Marke

Nach Angaben von Electrek hat UNIBEV bereits mehrere Marken mit Bezug zu Tesla angemeldet - darunter "Teslaquila", "Cyberquad" und "Cybertaxi". Besonders brisant ist die Chronologie: Schon im April 2024 meldete UNIBEV "Cybercab" in Frankreich an - Monate vor Teslas offizieller Präsentation des Fahrzeugs im Oktober 2024. Nur zwei Wochen nach Teslas Enthüllung folgte die Anmeldung in den USA, noch bevor Tesla selbst im November 2024 aktiv wurde. Tesla sieht darin nicht nur eine Verwechslungsgefahr mit den bestehenden CYBERTRUCK-Registrierungen, sondern auch den Versuch, eine geschäftliche Verbindung zu Tesla zu suggerieren, die es nicht gibt, heißt es weiter.

Tesla startet Cybercab-Produktion trotz laufendem Markenstreit

Für Tesla kommt der Markenstreit zu einem kritischen Zeitpunkt. Laut einem Post von Tesla auf X (ehemals Twitter) lief am 17. Februar bereits das erste Cybercab ohne Lenkrad in Texas vom Band:

Wer­bung

Elon Musk habe, so Electrek, angekündigt, dass ein Cybercab zum Preis von unter 30.000 US-Dollar noch vor 2027 an Kunden ausgeliefert werden soll. Das Cybercab verzichtet auf Lenkrad und Pedale und ist vollständig auf die autonome Fahrsoftware von Tesla angewiesen, die Experten zufolge noch weit davon entfernt ist, den Anforderungen für einen sicheren Betrieb gerecht zu werden, heißt es weiter.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen