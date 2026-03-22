Tesla Aktie
Marktkap. 1,2 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla angesichts von Chip-Fertigungsplänen des Konzernchefs Elon Musk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Ankündigung eines großen Fertigungsprojekts unter dem Decknamen "Terafab" untermauern laut Analyst Dan Levy seine Annahme, dass Chips die wahre Säule für Teslas Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus seien. Dies schrieb er einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gab aber zu, das schiere Ausmaß der Ziele bislang nicht erfasst zu haben./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: George Rose/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 367,96
|Abst. Kursziel*:
-2,16%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 368,84
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 363,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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