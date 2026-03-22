Barclays Capital

Tesla Equal Weight

12:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Tesla 319,00 EUR 0,45 EUR 0,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla angesichts von Chip-Fertigungsplänen des Konzernchefs Elon Musk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Ankündigung eines großen Fertigungsprojekts unter dem Decknamen "Terafab" untermauern laut Analyst Dan Levy seine Annahme, dass Chips die wahre Säule für Teslas Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus seien. Dies schrieb er einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gab aber zu, das schiere Ausmaß der Ziele bislang nicht erfasst zu haben./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: George Rose/Getty Images