DAX 22.720 +1,5%ESt50 5.589 +1,6%MSCI World 4.236 -0,2%Top 10 Crypto 9,2225 +1,6%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 60.969 +3,9%Euro 1,1554 -0,1%Öl 105,7 -3,5%Gold 4.365 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
319,00 EUR +0,45 EUR +0,14 %
STU
368,84 USD -11,43 USD -3,01 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,2 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

12:56 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
319,00 EUR 0,45 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla angesichts von Chip-Fertigungsplänen des Konzernchefs Elon Musk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Ankündigung eines großen Fertigungsprojekts unter dem Decknamen "Terafab" untermauern laut Analyst Dan Levy seine Annahme, dass Chips die wahre Säule für Teslas Wachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus seien. Dies schrieb er einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gab aber zu, das schiere Ausmaß der Ziele bislang nicht erfasst zu haben./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: George Rose/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 367,96		 Abst. Kursziel*:
-2,16%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 368,84		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 363,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

12:56 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 Tesla Sell UBS AG
17.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Bedeutung für die Aktie Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an Tesla-Aktie im Blick: Musk kündigt Produktionsstart für Optimus-Roboter an
UBS Tesla Inc – Wichtige Chartmarken unterboten
TraderFox Tesla und SpaceX planen neue Chip-Fabrik in Texas
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien
finanzen.net Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus
dpa-afx Tesla-Aktie: Musk erleidet Niederlage im Twitter-Prozess
finanzen.net Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend tiefer
Benzinga Gene Munster Says Self-Driving Cars Will Drive First Real-World &#39;Physical AI&#39; Adoption—Hails Tesla FSD, Waymo
Benzinga Tesla Rival XPeng Sets Up Robotaxi Unit Ahead Of Commercial Rollout: Report
MotleyFool Skip the IPO Wait: How to Invest in SpaceX Today
Benzinga Gary Black Warns Tesla-SpaceX Merger Could Reduce TSLA Value By 25%: &#39;...Looking For A Problem
Benzinga Elon Musk Defends Terafab AI Chip Bet As Skeptic Warns Of Delays, Failure Risk: &#39;No Companies Have Ever…&#39;
Deutsche Welle Elon Musk's Tesla experiment: Unchecked ambition costs lives
MotleyFool Beat the Wall Street Rush: How Everyday Investors Can Buy SpaceX Stock Right Now
Benzinga Elon Musk Unveils Ambitious Terafab Plans For Tesla, SpaceX: &#39;We&#39;re Starting A Galactic Civilization&#39;
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen